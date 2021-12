Boulos levanta suspeita sobre ação da PF contra Ciro, que disputa terceira via com Moro, "o rei do lawfare"

Apoie o 247

Revista Fórum - O líder do MTST e político do PSOL, Guilherme Boulos, afirmou nesta quarta-feira (15) em entrevista ao Fórum Onze e Meia que a operação da Polícia Federal feita contra o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) é um ato de “lawfare e perseguição política”, além de “esquisita” para o momento político, em que Sergio Moro (Podemos) tenta se projetar como opção da terceira via nas eleições para 2022.

“Da mesma forma que denunciamos quando isso aconteceu com o Lula, com a Dilma, durante o golpe, é importante denunciarmos também quando acontece com Ciro, independente das opções e caminhos políticos que ele resolveu tentar. É muito esquisito requentar uma investigação de 10 anos atrás nesse momento, quando o adversário político mais direto na disputa pela terceira via é justamente Sergio Moro, o rei do lawfare”, afirmou Boulos.

Nesta manhã, foi deflagrada uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra Ciro e o irmão dele, o ex-governador do Ceará e senador Cid Gomes. A ação tem como objetivo desmontar um esquema de fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras no estádio Castelão, em Fortaleza (CE), entre os anos de 2010 e 2013.

