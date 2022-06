Boulos: "não restam dúvidas que as digitais de Bolsonaro estão nos crimes do MEC"

"Bolsonaro é chefe do esquema", afirmou o pré-candidato a deputado federal e líder do MTST, Guilherme Boulos edit

247 - O pré-candidato a deputado federal e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, afirmou nesta quarta-feira (22) que Jair Bolsonaro (PL) é o "chefe do esquema" de irregularidades no Ministério da Educação (MEC). O ativista comentou a prisão do ex-titular do MEC Milton Ribeiro, acusado de envolvimento em ilegalidades na liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). De acordo com o líder do MTST, "não restam dúvidas que as digitais de Bolsonaro estão nos crimes do MEC".

"Bolsonaro é chefe do esquema. Hoje o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso por conta do esquema das barras de ouro em troca de verbas do MEC. Mas a corrupção no MEC tem um chefe", afirmou.

"Não restam dúvidas que as digitais de Bolsonaro estão nos crimes do MEC. Um dos pastores reuniu-se quatro vezes com ele. Três desses encontros foram no Palácio do Planalto. Bolsonaro negocia seus esquemas à boca pequena, colocando intermediários que julga competentes na arte de sequestrar a máquina pública. Milton Ribeiro, o ex-ministro de Bolsonaro, já caiu e foi preso. Agora falta o chefe!", acrescentou.

Quem também se pronunciou foi a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). De acordo com a parlamentar, "Bolsonaro é o maior mentiroso da paróquia".

A PF iniciou as investigações após aRibeiro afirmou que, a pedido de Bolsonaro, liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos.

A Polícia Federal (PF) identificou um depósito bancário supostamente feito pelo pastor Gilmar Santos ao ex-ministro.

