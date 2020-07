Boulos: O bolsonarismo inaugurou o auxílio mamata

Guilherme Boulos ironizou o vitimismo do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que disseram ter fugido do Brasil em busca de exílio edit

247 - O coordenador do MTST e pré candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, ironizou em suas redes sociais nesta sexta-feira (31) o vitimismo do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que disseram ter fugido do Brasil em busca de exílio.

“Weintraub fugiu do Brasil para ganhar salário de R$120 mil por mês no Banco Mundial. Agora o blogueiro Allan dos Santos, investigado pelo STF, também diz ter fugido pra não ser preso. O bolsonarismo inaugurou o exílio-mamata!”, disse Boulos.

Veja:

