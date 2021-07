Boulos: o chefe do esquema sempre foi o Jair

“Não é exatamente uma novidade que os filhos apenas seguiram a maracutaia construída pelo pai. A novidade é que temos agora um relato direto e gravado de uma das participantes do esquema, Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente, falando sobre a rachadinha do Jair”, escreve Guilherme Boulos edit

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, escreve em coluna no jornal Folha de S.Paulo publicada nesta terça-feira (6) que “o chefe do esquema sempre foi o Jair”.

“A relação com o Queiroz era dele, não do Flavio. A Val do Açaí era funcionária fantasma no seu gabinete, como confrontamos no debate eleitoral, ainda em 2018. Não é exatamente uma novidade que os filhos apenas seguiram a maracutaia construída pelo pai. A novidade é que temos agora um relato direto e gravado de uma das participantes do esquema, Andrea Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente, falando sobre a rachadinha do Jair”, diz o ativista.

“O caso é revelador porque deixa a nu a teia de corrupção miúda que Bolsonaro sempre operou na política. Olhando as práticas fica evidente que, quando deputado, ele não participou de esquemas maiores —o que sempre apresentou como seu atestado de honestidade— simplesmente porque não foi chamado para a festa. Ou alguém acredita que um cidadão que usou por 27 anos seu gabinete para um negócio familiar de extorsão de assessores não aceitaria propina de empreiteiras?”, acrescenta Boulos.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.