Boulos: "quem precisa ser demitido é o Presidente”

247 - O líder do MTST, Guilherme Boulos, usou as redes sociais para pedir a “demissão” de Jair Bolsonaro. No Twitter, Boulos observa que Nelson Teich foi “o segundo Ministro da Saúde demitido em menos de 1 mês” em meio à pandemia do novo coronavírus. “Parece que quem precisa ser demitido é o Presidente”, completou.

Em outra postagem, Boulos afirma que “Teich jamais assumiu o Ministério da Saúde”. Para ele, “o Brasil está nas mãos do Gabinete do Ódio e das Testemunhas da Cloroquina”.

Confira as postagens de Guilherme Boulos sobre o assunto.

Tech é o segundo Ministro da Saúde demitido em menos de 1 mês. E o Brasil avança como um dos países com maior mortalidade pelo Coronavírus. Parece que quem precisa ser demitido é o Presidente. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 15, 2020

Teich jamais assumiu o Ministério da Saúde. O Brasil está nas mãos do Gabinete do Ódio e das Testemunhas da Cloroquina. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 15, 2020

