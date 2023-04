Boulos recua e União Brasil assume relatoria do Minha Casa Minha Vida; líder do partido se desculpa por discussão

Apesar de não assumir relatoria, Boulos será vice-presidente da comissão mista que debaterá a MP. Além disso, será relator do projeto de lei do Programa de Aquisição de Alimentos edit

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) não será o relator da medida provisória (MP) do Minha Casa, Minha Vida. A responsabilidade ficará com o deputado Fernando Marangoni (SP), indicado por seu partido, o União Brasil. A informação é do portal Metrópoles.

Houve um acordo de líderes partidários para decidir a questão, após uma discussão acalorada nesta quarta-feira (12). Boulos afirmava ter sido escolhido pelo colégio de líderes para assumir a relatória da MP, mas o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, negou a versão do psolista e disse que "a escolha recaiu não sobre pessoas, recaiu sobre o União Brasil. O PT escolheu a comissão do Bolsa Família e a gente ficou com o Minha Casa, Minha Vida, e o MDB com a reestruturação (dos ministérios)”.

O clima chegou a esquentar quando Elmar afirmou que o "PSOL não tem nem tamanho para ser membro de um colegiado de idoso, quanto mais para ser relator" e disse que Boulos agiu de má-fé ao alegar que tinha sido escolhido para relatar a MP.

Após a resolução da questão, nesta quinta-feira (13), o líder do União Brasil na Casa pediu desculpas: “quero agradecer o gesto do deputado Boulos, que chegou nesta Casa se destacando, e claro, é compreensível que eu defenda os interesses do meu partido [União Brasil] e peço desculpas se extrapolei na defesa desses entendimentos”.

Em contrapartida a Boulos por ter desistido da relatoria, ele assumirá a vice-presidente da comissão mista que debaterá a MP do Minha Casa, Minha Vida, e, além disso, será relator do projeto de lei do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

“Não serei relator do Minha Casa, Minha Vida, que ficará com o União Brasil, mas estarei na comissão mista. Estarei na relatoria do PL de urgência constitucional do programa de Aquisição de Alimentos, onde será incorporada a proposta de cozinhas solidárias. Este foi o acordo possível entre os líderes para que se chegasse a um entendimento e que assim, pudesse andar com as comissões mistas”, declarou o deputado a jornalistas após uma reunião na residência oficial da Câmara.

