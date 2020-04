Boulos: sobram razões jurídicas para retirar Bolsonaro da presidência

"Todos os limites já foram ultrapassados", afirmou o ex-presidenciável e líder do MTST, Guilherme Boulos, após Jair Bolsonaro comparecer a um ato que pedia um novo AI-5, além de violar recomendações da OMS edit

247 - O ex-presidenciável Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), criticou o fato de Jair Bolsonaro contrariar recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e comparecer a manifestações. O ativista também repudiou os protestos deste domingo (19) que pediam um novo AI-5 - o ocupante do Planalto foi a um dos atos.

"Bolsonaro participou hoje de manifestação em defesa do AI-5 em frente a um quartel. Todos os limites já foram ultrapassados. E sobram razões jurídicas para retirá-lo da presidência: fraude eleitoral, crimes de responsabilidade e contra a saúde pública. Tem que sair com urgência!", escreveu o ativista no Twitter.

April 19, 2020

