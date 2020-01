Boulos sobre deportações: Bolsonaro é vergonhosamente submisso aos EUA

O líder do MTST, Guiherme Boulos, também lembrou frase de Jair Bolsonaro, na qual o ocupante do Planalto disse que "'jamais' pediria para Trump mudar o tratamento contra brasileiros imigrantes presos e humilhados nos EUA” edit

247 - O ex-presidenciável e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, criticou Jair Bolsonaro e afirmou que, "desde o período colonial, jamais tivemos um representante tão vergonhosamente submisso à outra nação. Bolsonaro diminui o Brasil".

"Bolsonaro disse que 'jamais' pediria para Trump mudar o tratamento contra brasileiros imigrantes presos e humilhados nos EUA. Desde o período colonial, jamais tivemos um representante tão vergonhosamente submisso à outra nação. Bolsonaro diminui o Brasil', postou o ativista no Twitter.

No começo de janeiro, o governo dos Estados Unidos anunciou no início de janeiro que pretende aumentar o número de voos usados para a deportação de cidadão que estão em situação ilegal no país.