Boulos sobre morte de miliciano: “há cheiro de queima de arquivo no ar”

"Adriano da Nóbrega, miliciano do Escritório do Crime, ligado a Flávio Bolsonaro e suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle morreu em 'troca de tiros' na Bahia. É preciso investigar as circunstâncias, mas há cheiro de queima de arquivo no ar...", afirmou o ex-presidenciável Guilherme Boulos, líder do MTST edit

247 - O ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL), coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), cobrou investigações sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega Silva, que trocou tiros com a polícia na Bahia. Ligado ao clã Bolsonaro, ele foi citado em apurações acerca do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e sobre um esquema de corrupção no gabinete do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio.

"Adriano da Nóbrega, miliciano do Escritório do Crime, ligado a Flávio Bolsonaro e suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle morreu em 'troca de tiros' na Bahia. É preciso investigar as circunstâncias, mas há cheiro de queima de arquivo no ar...", afirmou o ativista no Twitter.

Parentes do ex-capitão trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj. Em 2005, o então deputado Jair Bolsonaro defendeu Adriano, acusado de homicídio, e disse que o ex-militar era um “brilhante oficial”.

O ex-capitão do Bope integrava o Escritório do Crime, grupo de matadores profissionais e suspeito de envolvimento com a morte de Marielle, alvejada por tiros em março do 2018 pelo crime organizado. As duas pessoas que efetuaram os disparos (não foi Adriano) perseguiram o carro dela por cerca de três quilômetros e atiraram em um lugar sem câmeras no município do Rio.

A ex-parlamentar era ativista de direitos humanos. Ela denunciava a atuação de milícias e a violência cometidas por policiais nas favelas.

De acordo com registros da Alerj, Flávio Bolsonaro foi o único a votar contra a proposta do deputado estadual Marcelo Freixo (PSol), atual deputado federal, para conceder a medalha Tiradentes em homenagem à vereadora quando o pessolista ocupava um cargo no Legislativo do estado do Rio.