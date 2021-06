Boulos vai discutir com presidente do Senado projeto que suspende despejos na pandemia

247 - O líder do MTST, Guilherme Boulos, se encontrará nesta terça (14) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para tratar do projeto de lei que suspende despejos durante a pandemia.

O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Boulos vai pedir celeridade para a tramitação no Senado, onde enfrenta dificuldades pela oposição de bolsonaristas. O senador Weverton (PDT-MA), os deputados Orlando Silva (PCdoB-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), além de Juliano Medeiros, presidente do PSOL, também participam, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

