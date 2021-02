Boulos: 'viramos piada mundial e Bolsonaro segue conduzindo os brasileiros para o matadouro'

Líder do MTST, Guilherme Boulos diz que o Brasil virou "piada mundial depois que Bolsonaro atacou o uso de máscaras e disse que elas podem provocar uma 'diminuição da percepção de felicidade'" edit

247 - O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, voltou a criticar o gerenciamento da crise sanitária por Jair Bolsonaro, que violou em diversas ocasiões recomendações de autoridades de saúde para a prevenção dos casos de coronavírus.

"Viramos piada mundial depois que Bolsonaro atacou o uso de máscaras e disse que elas podem provocar uma 'diminuição da percepção de felicidade'. Sem máscaras e sem vacinas, ele segue conduzindo os brasileiros para o matadouro", disse o ativista no Twitter.

A declaração de Bolsonaro sobre o que ele chamou de "diminuição da percepção de felicidade" foi concedida durante sua live semanal, na última quinta-feira (25). "Irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa em ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem, fadiga", disse ele na transmissão.

Em visita ao Ceará na sexta-feira (26), ele voltou a causar aglomerações e, no dia seguinte, pelo Twitter, fez uma postagem contra o isolamento social, um das principais recomendações de médicos e entidades da área da saúde para conter a propagação do coronavírus.

Pelo menos 13 estados brasileiros estão com taxas de internação por Covid-19 acima de 80% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede pública.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo da presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), Lúcia Souto:

Viramos piada mundial depois que Bolsonaro atacou o uso de máscaras e disse que elas podem provocar uma “diminuição da percepção de felicidade”. Sem máscaras e sem vacinas, ele segue conduzindo os brasileiros para o matadouro. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 28, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.