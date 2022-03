Boulos volta a criticar chapa Lula-Alckmin e diz que o petista "não precisa disso"

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, voltou a criticar a iminente aliança entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido).

Ao UOL, Boulos colocou em xeque a contribuição que o ex-tucano poderia dar ao eventual terceiro governo de Lula, destacando que Alckmin não tem base no Congresso Nacional que possa conferir apoio ao petista. "Quantos deputados o Alckmin tem no Congresso? Nenhum. Pega a bancada do PSDB, que já é bastante diminuta hoje no Congresso, quantos respondem ao Alckmin? Óbvio que tem esse simbolismo de 'dar confiabilidade', mas o Lula não precisa disso, ele governou duas vezes o Brasil. Fez aliança, fez pacto, manteve a governabilidade".

Apesar da crítica, ele deixou claro que o apoio do PSOL a Lula não dependerá de sua aliança com Alckmin. "Isso não é o tema que impedirá o PSOL de buscar uma unidade no campo progressista contra Bolsonaro. Onde nós estamos focando, e tivemos a primeira reunião formal para isso, é discutir programa. A maior contribuição que o PSOL pode dar a esse processo é colocar pontos programáticos que são muito caros para nós, como revogação do teto de gastos, reforma tributária progressiva que taxe os bilionários e combata a desigualdade, uma agenda ambiental ousada contra o desmatamento e em defesa dos povos indígenas, por transição energética, por um outro modelo agrícola. É nesse ponto que queremos centrar o debate".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE