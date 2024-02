Braço direito de general investigado por tentativa de golpe pode ser promovido

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Alto Comando do Exército escolherá nas próximas semanas o oficial que será promovido a general de quatro estrelas. No topo da lista, pelo critério da antiguidade, encontra-se o general de divisão Omar Zendim, das Forças Especiais, uma nomeação que tem gerado controvérsia, relata Octavio Guedes, do g1.

Zendim é atualmente o número 2 do general Estevan Theophilo, que, segundo investigações da Polícia Federal, teria concordado em apoiar um possível golpe de Estado caso Jair Bolsonaro (PL) assinasse um decreto de Estado de Sítio, que previa a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

continua após o anúncio

A investigação da Polícia Federal ressalta que o General Zendim é o subcomandante do Comando de Operações Terrestres (Coter), uma unidade estratégica que teria papel fundamental em um eventual cenário de intervenção. Alega-se que as Forças Especiais do Exército, conhecidas como "Kids Pretos", teriam a missão de efetuar a prisão de Alexandre de Moraes, caso o decreto presidencial fosse assinado.

Apesar das suspeitas, o Exército afirmou que Zendim não está mais vinculado ao grupo. Além disso, Zendim não é alvo das investigações em andamento, e o posto ocupado por ele durante os fatos investigados era predominantemente administrativo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: