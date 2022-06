Braga Netto já admite a aliados que deve perder a vice de Bolsonaro para Tereza Cristina

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Defesa e general do Exército Walter Braga Netto (PL) já diz, em privado, que a ex-ministra Tereza Cristina (PP) é um nome melhor para ser a candidata a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), segundo a coluna de Rodrigo Rangel, no Metrópoles. Há poucos meses o militar era dado como certo na chapa de Bolsonaro.

Defensores de Tereza Cristina como vice afirmam que ela ajudará Bolsonaro a quebrar a resistência do eleitorado feminino a seu nome.

Braga Netto concorda e diz que a ex-ministra tem mais a agregar do que ele próprio. O general também afirma que não importa quem será o vice, desde que Bolsonaro consiga se reeleger.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As declarações de Braga Netto foram dadas em jantar em Brasília na terça-feira (14), na presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. “Ele (Braga Netto) é o nome preferido do presidente, mas o foco é ganhar a eleição. E ela (Tereza Cristina) é leal a Bolsonaro e Valdemar a adora”, diz uma testemunha da conversa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participantes do jantar disseram que além de impactar no eleitorado feminino, Tereza Cristina tem bom trânsito no Congresso Nacional e relação estreita com o agronegócio, o que poderia facilitar, inclusive, a busca por apoio financeiro entre o setor para a campanha bolsonarista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE