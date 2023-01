Braga Netto nega ter articulado minuta do golpe: "pura especulação"

Apoie o 247

247 - Ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, Walter Braga Netto (PL) negou ao Metrópoles ter sido o articulador da minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres.

O documento se tratava de um rascunho de decreto presidencial que previa Estado de Defesa e intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo de anular a vitória do presidente Lula (PT) nas urnas.

De acordo com a CNN Brasil, foi Braga Netto quem liderou as reuniões em Brasília para discutir meios de mudar o resultado eleitoral. "Os relatos de aliados de Bolsonaro são de que o decreto pode ser resultado desses encontros em que se buscou saídas jurídicas para a revisão do resultado eleitoral. Esses interlocutores diretos de Bolsonaro apontam que a fala de Braga Netto a apoiadores do presidente em frente ao Palácio da Alvorada em novembro ocorreu dentro desse contexto de busca por alternativas jurídicas ao resultado eleitoral".

Braga Netto, por sua vez, negou qualquer participação na elaboração do documento: "nunca aconteceu. Basta olhar todos que teriam que participar. Pura especulação”.

