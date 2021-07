Braga Netto será ouvido por Comissão da Câmara no dia 17

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle já tinha aprovado convite para que o ministro da Defesa explicasse uma nota com ataques à CPI da Covid. Agora, ele também deverá prestar esclarecimentos sobre as ameaças que teria feito contra o sistema eleitoral edit

247 - O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, deverá comparecer a uma audiência na Câmara dos Deputados para apresentar suas explicações em relação aos ataques que fez contra os trabalhos da CPI da Covid e, mais recentemente, as ameaças de que não haveria eleições em 2022 caso o projeto do voto impresso e auditável não seja aprovado pelo Congresso. A audiência foi marcada para o dia 17 de agosto.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa já tinha aprovado, na semana passada, um convite para que Braga Netto explicasse a nota do Ministério da Defesa com ataques à CPI.

Agora o militar também terá que explicar as ameaças contra o sistema eleitoral. “Aprovamos, na semana passada, a ida do ministro à Câmara e também iremos cobrar explicações sobre mais essa ameaça. A democracia está acima de tudo e deve ser respeitada”, disse o deputado Elias Vaz (PSB-GO).

PUBLICIDADE

A ida de Braga Netto à audiência não impede que o militar seja convocado por outras comissões do Congresso.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.