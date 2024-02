Braga Netto sugeriu que continuaria no poder faltando quatro dias para o fim do mandato de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e general Walter Braga Netto disse em mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF) que planejava permanecer no poder mesmo após a vitória incontestável do presidente Lula nas eleições de 2022, informa a coluna Painel, na Folha de S. Paulo.

Faltando quatro dias para o mandato de Bolsonaro terminar, Braga Netto respondeu a uma mensagem de um assessor de Bolsonaro chamado Sérgio Rocha Cordeiro: "Cordeiro, se continuarmos, poderia enviar para a Sec. Geral. Fora isso vai ser foda". A conversa tratava do envio do currículo de uma mulher.

Paralelamente, ressalta o Painel, Braga Netto utilizava as milícias digitais bolsonaristas para incitar outros militares a aderir ao plano golpista. As investigações também apontam que o ex-ministro de Bolsonaro espalhava mentiras sobre o general Tomás Paiva, então comandante militar do Sudeste e atual comandante do Exército.

