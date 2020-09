Brasil acumula 141.406 mortes pelo novo coronavírus

Por Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil - O Brasil soma 141.406 pessoas mortas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. A taxa de letalidade, segundo o Ministério da Saúde está em 3%.

Em 24 horas desde o boletim divulgado ontem, foram registrados 28.378 novos diagnósticos positivos para covid-19. Com isso, o país soma 4.717.991 pessoas que já foram infectadas com o vírus.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde no início da noite deste sábado (26), na atualização diária publicada pela pasta. O número de recuperados da covid-19 chega a 4.050.837.

Entre esta sexta (25) e sábado (26), os novos óbitos registrados pelas secretarias estaduais de saúde totalizaram 869, mantendo a média abaixo dos 1 mil diários das últimas semanas.

Ainda de acordo com a atualização, 525.748 pacientes estão em acompanhamento.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.