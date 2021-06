Brasil assina participação no programa espacial Artemis, da Nasa

247 - O Brasil assinou nesta terça-feira (15) um acordo de cooperação com a Nasa prevendo a participação no programa Artemis, que trará o homem de volta à Lua. O programa levará a primeira mulher e o próximo homem a andar em solo lunar em 2024.

A missão também levará a primeira pessoa negra à Lua. A equipe irá utilizar tecnologias inovadoras para explorar a superfície do satélite natural.

Segundo a agência espacial, este é o primeiro passo para enviar o homem a Marte.

Participaram do evento no Palácio do Planalto Jair Bolsonaro, o ministro da Ciência Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman.

Em sua fala, o ministro Marcos Pontes destacou que a assinatura do acordo de cooperação é um "pequeno passo para o MCTI, mas um grande passo para o programa espacial brasileiro". "Este é um esforço da humanidade para conquistar o espaço profundo. É um ótimo momento para o Brasil participar desse programa". (Com informações da CNN Brasil).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.