'Brasil caminha para chegar até o final do ano em 500 mil mortes pela Covid-19', diz Alexandre Padilha

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - O médico e deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou em entrevista ao Fórum Onze e Meia, nesta quinta-feira (18), que o Brasil deve ter 500 mil mortos pela Covid-19 até o final do ano. Atualmente, o país acumula mais de 284 mil óbitos pela doença e, nesta semana, ultrapassou o patamar de 3 mil mortes diárias.

“Eu acho que o Brasil caminha para chegar até o final do ano em 500 mil óbitos confirmados pela Covid-19. Um número assustador. O que a gente tem de lotação dos leitos de UTI nesse momento é a ponta do iceberg, é uma fotografia do que aconteceu 15 dias atrás. Eu acredito que nos próximos 15 dias nós vamos estar sofrendo os impactos das medidas que não foram tomadas há 15 dias atrás, há 1 mês atrás, desde janeiro”, disse o parlamentar.

