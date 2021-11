Brasil chega a 62,5% da população completamente vacinada

Apoie o 247

247 - Dados da plataforma coronavirusbra1, que compila registros das secretarias estaduais de Saúde, revelam que 133.279.190 já completaram o esquema vacinal com dose única ou duas doses. O número equivale a 62,5% da população com o 1º ciclo vacinal completo contra a Covid-19.

Ao todo, 308.254.780 doses foram administradas no país. A 1ª dose da vacina foi aplicada em 158.871.686 pessoas, o que equivale a 74,5% dos brasileiros e a dose de reforço foi aplicada em 16.101.650 pessoas – 7,5% da população.

De acordo com reportagem do site Poder360, São Paulo está no topo do ranking dos estados com ritmo mais avançado de vacinação: 81,5% da população foi vacinada com a 1ª dose, seguido de Minas Gerais (76,5%); Rio de Janeiro (74,2%) e Bahia (71,4%). Roraima tem o ritmo mais lento (55,6%).

