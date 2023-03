Brasil chega à marca de 700 mil mortes por Covid-19

Primeira morte por Covid no Brasil ocorreu no dia 12 de março de 2020. A vítima foi uma paciente de 57 anos em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após três anos do primeiro registro, o Brasil alcançou nesta terça-feira (28) a trágica marca de 700 mil mortos por Covid-19. Os dados foram divulgados pela Ministério da Saúde.

A primeira morte por Covid no Brasil ocorreu no dia 12 de março de 2020. A vítima foi uma paciente de 57 anos em São Paulo.

O G1 destaca que o país atingiu a marca de 100 mil mortos em 8 de agosto de 2020, cinco meses depois do anúncio do primeiro óbito. “Foi o segundo país em todo o mundo a atingir esse indicador, ficando atrás apenas dos Estados Unidos”, destaca trecho da reportagem.

Um pouco mais de dois meses após as 200 mil mortes, em janeiro de 2021, o Brasil chegou a triste marca de 300 mil vidas perdidas pela Covid. Foi em 24 de março de 2021.

Em apenas 36 dias após as 300 mil vidas perdidas, o Brasil chegou aos 400 mil óbitos em 29 de abril de 2021.

Ainda em 2021, em 19 de junho de 2021, o Brasil chegou à marca de meio milhão de mortos pela Covid, 51 dias após bater 400 mil óbitos.

Foram 111 dias depois de chegar à marca de 500 mil mortes. Em outubro de 2021, 600 mil mortes foram notificadas.

O Ministério da Saúde lamentou que “milhares dessas vidas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples: vacinação”. A titular da pasta, ministra Nísia Trindade disse que “aumentar as coberturas vacinais contra a Covid-19 é prioridade do ministério que lançou o Movimento Nacional pela Vacinação no fim de fevereiro. Até agora, mais de 6 milhões de doses de reforço bivalentes já foram aplicadas”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.