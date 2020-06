Brasil chega perto de um milhão de casos de Covid-19

247 - O Brasil está cada vez mais perto de atingir a marca de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Nesta quarta-feira (17) o País registrou 1.209 mortes e 31.475 novas infecções de coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos é de 46.665 e o de contaminações, de 960.309, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.

Desde o dia 12, o Brasil é o segundo país no mundo com mais mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que contam 117,5 mil óbitos, de acordo com os números da Universidade Johns Hopkins atualizados até 20h desta quarta-feira. Em termos de infecção, o Brasil também está em segundo lugar no ranking mundial, informa o Estadão.

O estado de São Paulo voltou a registrar recorde de mortes por coronavírus em 24 horas, mais de 389, elevando o total para 11.521 vítimas fatais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a pandemia do novo coronavírus no Brasil ainda é severa, mas apresenta sinais de estabilização. A organização multilateral insiste na necessidade de manter todas as precauções para evitar um novo crescimento da Covid-19.

