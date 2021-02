Brasil comprará 10 milhões de doses da vacina Sputnik V após aprovação, diz ministério

247 - O governo brasileiro vai comprar 10 milhões de doses da vacina russa contra Covid-19, Sputnik V, desde que seja aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), informou nesta sexta-feira (5) o Ministério da Saúde. A informação é do portal R7.

A decisão foi anunciada pelo secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, a representantes da farmacêutica União Química, detentora dos direitos comerciais da vacina no Brasil, durante uma reunião nesta amanhã.

“Iremos contratar e comprar as 10 milhões de doses se o preço for plausível, e efetuaremos o pagamento após a Anvisa dar a autorização para uso emergencial da Sputnik V, fazendo a disponibilização imediatamente aos brasileiros. E futuramente, a depender dos entendimentos que tivermos com a União Química, interessa-nos também adquirir a produção que a empresa vier a fazer no Brasil dessa vacina", afirmou Franco por meio de comunicado divulgado pelo ministério após o encontro.

Ao chegar à sede do Ministério da Saúde, o dono da União Química, Fernando Marques, disse: “A expectativa é de que tenhamos vacina, pelo amor de Deus. O povo está morrendo”.

