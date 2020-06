Brasil de Bolsonaro despenca em “ranking da paz” e se consolida como um dos países mais violentos do mundo

País perdeu 10 posições e agora é o 126º colocado, entre as 163 nações avaliadas pelo Índice Global da Paz. Além das mortes violentas e dos conflitos armados, outro fator que influenciou no resultado foi o aumento da violência política edit

Fórum - O IEP (Instituto para a Economia e Paz, com sede na Austrália), publicou nesta quarta-feira (10), a edição de 2020 do seu Índice Global da Paz, que teve como uma das principais mudanças a queda importante do Brasil.

Após 17 meses de governo de Jair Bolsonaro, o país caiu dez posições e se instalou no 126º lugar entre os 163 países avaliados no ranking. O resultado consolida o Brasil como um dos países do mundo mais afetados pela violência em seu dia a dia.

No caso do Brasil, os fatores que levaram à queda vertiginosa no ranking foi o aumento das mortes violentas, dos conflitos armados e dos encarceramentos. Porém, outro fator destacado pelo IEP foi o aumento da violência política, o que pode ser visto nas ações de apoiadores do governo de Jair Bolsonaro.

