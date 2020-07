Brasil deixou de ser modelo em questões ambientais para virar pária internacional, diz Armínio Fraga

Declaração do ex-presidente do BC Armínio Fraga foi feita um dia após ele assinar, juntamente com outros ex-presidentes do BC e ex-ministros da Fazenda, uma carta aberta criticando a política ambiental do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O ex-presidente do Banco Central (BC), economista e empresário Armínio Fraga afirmou que o Brasil deixou de ser um exemplo em questões relacionadas ao meio ambiente para se tornar um pária internacional durante o governo Jair Bolsonaro. Segundo reportagem do Jornal O Estado de S. Paulo, Armínio também ressaltou que Bolsonaro é refratário à ciência, o que acaba por afetar o que ele chamou de “espírito animal” dos investidores.

As declarações de Fraga foram feitas nesta quarta-feira (15) durante uma transmissão ao vivo organizada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), um dia após ele e outros ex-presidentes do BC, além de ex-ministros da Fazenda, assinarem uma carta aberta criticando a política ambiental do atual governo, além de cobrar a adoção de medidas visando alcançar uma meta de “desmatamento zero”.

Ainda segundo o economista, a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil no final de uma recessão e de um “modelo econômico errático”. “A Covid-19 nos pegou saindo de uma enorme recessão com um modelo econômico errático, travado com queda de 7% do PIB”, disse. Armínio também observou que a pandemia acentuou a má distribuição de renda no Brasil.

