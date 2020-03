Brasil demora mais do que Itália e Espanha para passar de cem para mil casos

247 - Dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins apontou que o Brasil demorou mais para passar de cem para mil casos do coronavírus do que países como Itália e Espanha. De 13 a 21 de março, o governo brasileiro registrou um aumento de 151 para 1021 casos. Na Itália, a subida na quantidade de casos movimento aconteceu entre 23 e 29 de fevereiro (seis dias); na Espanha, entre 02 e 09 de março (sete dias).

Pelos números compilados, o estatístico especialista em epidemiologia Antonio Ponce de Leon afirma que o ritmo de infecções no Brasil está mais lento. "Mas isso depende fortemente do número de testes realizados", acrescenta o especialista da Uerj. Seu relato foi publicado no jornal O Globo.

Itália e Espanha são os países europeus mais afetados pelo vírus. O primeiro registrou mais de 59 mil casos e 5,4 mil mortes. Os espanhóis têm 28,7 mil infecções com 1,7 mil mortes.

De acordo com a médica Gulnar Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a notícia sobre os comparativos entre o Brasil e as duas nações europeias é boa, mas o pior está por vir. "Só agora está entrando em áreas com muita densidade demográfica", disse.