Brasil é exemplo no combate ao coronavírus, diz secretário do Ministério da Saúde

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, afirmou nesta quarta-feira (15) que o Brasil é um "exemplo" no combate à pandemia, mesmo ocupando o segundo lugar no ranking mundial de casos e mortes ocasionadas pela Covid-19.

Também nesta quarta-feira o Brasil ultrapassou a marca de 75 mil mortos pelo coronavírus e se aproximou ainda mais dos 2 milhões de contaminados.

"Os Estados Unidos têm mais que o dobro do quantitativo dos nossos casos e nós temos muito mais recuperados que os Estados Unidos. E se estamos recuperando a nossa população, os pacientes que estão contaminados, é porque, sim, este ministério tem feito, sim, nos últimos meses, um esforço imenso para dar aos profissionais na ponta capacidade para o manejo clínico para os seus pacientes. Acho que sim, o país é um grande exemplo de combate no mundo à doença", disse o secretário.

Medeiros utilizou como base para tratar o Brasil como "exemplo" os números de recuperados no País: 1.255.564.

