Brasil é humilhado por Trump e Bolsonaro afaga americano: “é meu amigo, é meu irmão”

247 - O Brasil passa pelo maior nível de humilhação internacional jamais visto. Depois de Trump dizer que o país leva sua população ao morticínio, Bolsonaro respondeu com afagos ao presidente americano: ‘é meu amigo, é meu irmão’

A reportagem do portal Uol destaca que “Bolsonaro minimizou hoje as menções críticas feitas pelo líder americano Donald Trump ao país. Após ter o Brasil citado como um mau exemplo de combate à pandemia do novo coronavírus pelo colega e aliado ideológico, Bolsonaro preferiu reforçar os laços com o presidente dos EUA e declarar sua torcida pelo republicano nas eleições de novembro.”

Bolsonaro afirmou: “é meu amigo, é meu irmão. Falei com ele essa semana. Tivemos uma conversa maravilhosa. Um abraço, Trump. O Brasil quer cada vez mais aprofundar o nosso relacionamento. Torço para que seja reeleito. Trump, aquele abraço.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.