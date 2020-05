Brasil é o sexto país a alcançar as 10 mil mortes por coronavírus, diz Universidade Johns Hopkins

Revista Fórum - O Observatório da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, registrou na noite desta sexta-feira (8) que o Brasil já tem 10.017 mortes por covid-19 em seu território.

Chama a atenção o fato de que a casa de estudos mostra números sobre o Brasil superiores aos apresentados pelo Ministério da Saúde, que reconhece 9.897 mortes e 145.328 infectados – a Johns Hopkins aponta 145.892.

De qualquer forma, a questão é que o país passou a ser o sexto do mundo a superar a marca das 10 mil vítimas fatais pela pandemia do novo coronavírus.

Na frente do Brasil estão: França, com 26,2 mil; Espanha, com 26,5 mil; Itália, com 30,2 mil; Reino Unido, com 31,7 mil e Estados Unidos, com 77,2 mil.

No entanto, o Brasil vem mostrando um número diário de falecimento bastante acima de França, Espanha e Itália, com mais de 600 mortes por dia.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.