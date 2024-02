Brasil e outras 121 nações fecham acordo para incentivar investimentos externos

Apoie o 247

247 - O Brasil, em conjunto com outras 121 nações, anunciaram neste que fecharam um acordo para facilitação de investimentos com objetivo de simplificar as operações entre as suas economias, dar mais previsibilidade aos investidores e promover a conduta empresarial responsável nas operações internacionais.

De acordo com declaração de Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e representante do Brasil na conferência da OMS ao jornal O Globo, o acordo pode ajudar a prevenir disputas.

A reportagem ainda indica que a celebração do Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento (AFID) vinha sendo discutida desde 2017 e ocorreu antes da conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC), que acontecerá entre os dias 26 e 29 em Abu Dhabi, nos Emirados Unidos.

