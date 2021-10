'Brasil é refém de meia dúzia de espertalhões do mercado financeiro', diz Cristina Serra

Segundo a jornalista, a conversa vazada do banqueiro André Esteves, divulgada pelo Brasil 247, “é uma aula sobre os donos do poder no Brasil, entrecortada por risadas típicas de quem está ganhando muito dinheiro, ainda que o país esteja uma desgraça” edit

247 - Em coluna na Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra comenta o áudio vazado do banqueiro André Esteves divulgado pelo Brasil 247, neste domingo, 25. A gravação mostra uma conversa entre o dono do BTG Pactual e um grupo de clientes. Segundo a jornalista, a conversa “é uma aula sobre os donos do poder no Brasil, entrecortada por risadas típicas de quem está ganhando muito dinheiro, ainda que o país esteja uma desgraça”.

Esteves praticamente fala como o dono do Brasil, parecendo ser o verdadeiro mandante do Banco Central (tornado “independente” pelo golpe), da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e do governo Jair Bolsonaro.

Serra destaca que “o banqueiro faz questão de exibir sua influência junto às mais altas instâncias do poder político, com uma mistura de cinismo e boçalidade envernizada, própria de quem se acha educado só porque sabe usar os talheres”.

“Esteves jacta-se de seu prestígio junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Gaba-se do acesso ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ponto de este tê-lo consultado sobre o nível da taxa de juros, atitude que é um escândalo de relações carnais entre o público e o privado”, destacou.

“Vangloria-se de ter influenciado a decisão do STF favorável à independência do Banco Central, informando ter conversado com alguns ministros antes do julgamento”, lembrou. “A conversa desinibida do banqueiro desnuda, de maneira explícita, um país refém de meia dúzia de espertalhões do mercado financeiro”, destacou a jornalista.

