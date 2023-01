Brasil em Davos: governo levará garantias sobre democracia e clima, diz Marina

Ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva falou sobre a participação brasileira no Fórum Econômico Mundial edit

Sputnik – A ministra Marina Silva, antes de embarcar para a Suíça, falou com o portal UOL sobre as expectativas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o evento que reúne diversos líderes mundiais para debater assuntos econômicos.

Segundo ela, o Brasil levará consigo duas mensagens para a comunidade internacional: o compromisso com a democracia e o combate contra o desmatamento. O fórum ocorre entre os dias 16 e 20 de janeiro.

"A democracia é um ecossistema. Onde ela está enfraquecida em um lugar, está enfraquecendo a todos. Se, por um lado, já conseguimos derrotar eleitoralmente esse movimento, agora é o esforço de continuar para que o governo da democracia seja vitorioso", disse a ministra.

Os organizadores convidaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o evento, mas o governo optou por ser representado por Marina Silva e pelo ministro da Economia, Fernando Haddad.

Segundo Marina Silva, uma das principais mensagens do país será provar que "as nossas instituições democráticas e a ação do Estado brasileiro reagiram à altura à confrontação" dos eventos que ocorreram no último dia 8.

"O Brasil volta ao protagonismo, sustentado pelo fortalecimento da democracia, combate à desigualdade e sustentabilidade. Obviamente que a tradução disso em termos efetivos é o grande desafio que está sendo colocado ao governo", concluiu.

