Brasil em liquidação: Stédile denuncia projeto que libera a venda de terras para o capital estrangeiro

247 - O líder do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), João Pedro Stédile, denuncia que o Brasil está em liquidação geral com o governo Jair Bolsonaro. Agora, não mais as empresas, mas o próprio território, a partir de um projeto que facilita a aquisição de terras por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, o Projeto de Lei (PL) 2.963/2019, que regulamenta o artigo 190 da Constituição federal.

"Na imprensa o agronegócio e a burguesia fazem juras de defesa do meio ambiente, contra desmatamento. Mas por baixo do pano continuam, se articulam para que a 'boiada passe': aumentam as pressões para que o senado aprove a venda de terras para o capital estrangeiro", enfatizou Stédile.

O líder do MST lembra que no governo Dilma até os militares foram contra oficialmente a proposta numa audiência pública na Câmara.

"Mas agora o governo é deles, fazem o que querem. Será um festival, a fazendeirada vai vender suas terras em dólar, por preços bem mais altos, o meio ambiente que se dane... E o povo vai pagar a conta. Nunca vi tanta subordinação colonial juntas", apontou ele em uma sequência de tuítes em sua página nas redes sociais.

