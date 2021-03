"Brasil está como uma nau sem rumo", diz Mandetta

Ex-ministro da Saúde critica ritmo de vacinação no Brasil e diz que o vírus anda de Ferrari e a vacinação vai de carroça na era Bolsonaro edit

247 – O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido por Jair Bolsonaro, critica duramente a gestão atual da pasta e o governo ao qual pertenceu. "A Cepa mais transmissível anda de Ferrari. Já a campanha de vacinação vai de carroça", disse ele, em entrevista ao jornalista Mateus Vargas, no jornal Estado de S. Paulo.

Mandetta diz que alertou Bolsonaro logo no início da pandemia. "Quando tivemos o primeiro caso no Brasil e o sistema de saúde da Itália caiu. Mas ele começou a entrar na mesma vibe do Trump, não dimensionou. Ele tinha uma viagem aos EUA. Eu já estava dando o alerta, tinha de fazer um plano de biossegurança. Eles não queriam usar nem álcool em gel para não transparecer preocupação", aponta. "Eles não queriam fazer nenhuma campanha de esclarecimento ao público."

"O Brasil está como uma nau sem rumo. O que poderia ser feito: começar por colocar gente que entende de saúde e epidemia para conduzir, gerar políticas, recuperar o SUS. Tem de começar a refazer o sistema, que está totalmente fragmentado. Estamos num caos. Não tem liderança que fala pela saúde brasileira. O papel do ministério se perdeu", ressalta ainda Mandetta.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.