Brasil está de luto pelo massacre cometido por Bolsonaro, Guedes e Pazuello, afirma Marcia Tiburi

Enquanto Bolsonaro conduz sua "política de morte" e Guedes o neoliberalismo "contra os pobres", Pazuello é o "carrasco menor a dirigir o carro fúnebre no qual viaja o Brasil", escreve a filósofa

247 - A filósofa e professora Marcia Tiburi afirmou neste domingo (20) pelo Twitter que o Brasil está de luto pelas mais 185 mil mortes causadas pela pandemia de Covid-19, mas também pela necropolítica de Jair Bolsonaro e pelo neoliberalismo praticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, contra os pobres.

Para ela, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é apenas um carrasco que lidera o cortejo fúnebre do país. "Estamos de luto por 185 mil mortos por Covid. É o luto por nosso país massacrado pela política de morte cinicamente imposta por Bolsonaro. É o massacre do neoliberalismo de Guedes contra os pobres. Pazuello é só um carrasco menor a dirigir o carro fúnebre no qual viaja o Brasil", escreveu Marcia.

