Brasil está se acostumando à multiplicação das mortes, diz psicanalista

Definida por dicionários como uma ausência de discernimento, a estupidez tem caracterizado um posicionamento específico de algumas pessoas diante da vida, argumenta o psicanalista Mauro Mendes Dias em seu livro O discurso da estupidez (editora Iluminuras).

Em entrevista à BBC News Brasil, Mendes Dias, que é diretor do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, explica que a maior ênfase do discurso da estupidez "reduz a complexidade, a inteligência e a reflexão".

Mendes Dias observou isso com a entrada do ex-premiê Silvio Berlusconi na política italiana, ainda nos anos 1990, inserindo naquela cena o mundo do marketing e da mídia. "Quando a política se torna um espetáculo, trata-se de transformar a complexidade da realidade, de agradar o público e a opinião pública, e não do compromisso político. Então, o discurso da estupidez propiciou o advento de líderes estúpidos", diz o psicanalista.

"Mas isso não é feito iludindo as pessoas de forma grosseira. Tem que ser construída uma outra realidade", prossegue. Nessa outra realidade, que deixa tudo definido e decidido para que os sujeitos simplesmente sigam, sem precisar fazer escolhas, as fake news e os absurdos são fundamentais para a "transformação da política em um espetáculo grosseiro".

