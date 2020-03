Brasil fecha fronteiras com países da América do Sul

A restrição de entrada no país vale para os seguintes países: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai e Peru edit

Agência Sputnik - O governo brasileiro determinou nesta quinta-feira (19) o fechamento de fronteiras com países da América do Sul como medida de contenção da propagação do coronavírus.

De acordo com a portaria, a medida é temporária, mas não foram especificados prazos.

Medida não vale para cidadãos brasileiros que estejam nesse locais e queiram entrar no Brasil. Além disso, cargas e agentes de ações humanitárias poderão continuar entrando no país.

