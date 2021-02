Brasil fez pedido ousado para que China substituísse embaixador em Brasília

O episódio ocorreu em abril do ano passado, após o embaixador chinês Yang Wanming ter respondido às agressões de Eduardo Bolsonaro no Twitter edit

247 - O Brasil fez um pedido à China em abril do ano passado para que o embaixador em Brasília, Yang Wanming, fosse removido, em ato de extrema ousadia que se deu após agressões do senador Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Twitter.

Na ocasião, a embaixada chinesa em Brasília repudiou, de forma humilhante, as calúnias do vereador sobre a China ser culpada pela pandemia da Covid-19: "São absurdas e preconceituosas as suas palavras, além de ser irresponsáveis. Não vale a pena refutá-las. Aconselhamos que busque informações científicas e confiáveis nas fontes sérias como a OMS, úteis para ampliar a sua visão", diz a nota.

O pedido para a remoção do embaixador chinês Yang Wanming foi feito pelo embaixador brasileiro em Pequim, Paulo Estivallet de Mesquita, informa a coluna de Guilherme Amado, na Época.

Logicamente, a China ignorou o pedido.

