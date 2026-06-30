Brasil fica na 75º posição em ranking global de impunidade, aponta estudo

247 - O Brasil ocupa a 75ª posição entre 172 países avaliados no Atlas da Impunidade, elaborado pela consultoria internacional de risco político e econômico Eurasia Group. O levantamento mede o grau em que a população sofre as consequências do exercício do poder sem que haja mecanismos eficazes de responsabilização.

Quanto maior a pontuação, maior o nível de impunidade. O Brasil recebeu 42,76 pontos em uma escala de 0 a 100, posicionando-se na metade superior do ranking mundial de impunidade. As informações são da coluna Grande Angular, do Metrópoles, com base no estudo publicado pela Eurasia Group.

Violência é o principal ponto de preocupação

Entre as cinco dimensões analisadas pelo estudo, o pior desempenho brasileiro foi registrado no indicador de conflito e violência. Nesse critério, o país aparece na 19ª posição, com 61,09 pontos, revelando um cenário mais preocupante do que o observado em outras áreas avaliadas.

Por outro lado, o melhor resultado foi obtido na dimensão de degradação ambiental. O Brasil ocupa a 155ª colocação, com 36,80 pontos, indicando desempenho relativamente mais favorável nesse aspecto.

Desempenho nas demais áreas

Além dos indicadores de violência e meio ambiente, o levantamento também avaliou governança, exploração econômica e direitos humanos.

Na dimensão de governança sem responsabilização, o Brasil ocupa o 113º lugar, com 39,57 pontos. Em exploração econômica, aparece na 86ª posição, com 39,96 pontos. Já no indicador de violações de direitos humanos, figura em 81º lugar, com 36,37 pontos.

Liberdade de imprensa e responsabilização

Segundo os pesquisadores da Eurasia Group, a insuficiência de mecanismos de responsabilização continua sendo o principal fator associado aos elevados níveis de impunidade em diferentes partes do mundo.

O estudo também aponta que o enfraquecimento das liberdades civis, da cultura democrática e da liberdade de imprensa contribui diretamente para esse cenário. De acordo com os autores, a erosão da liberdade de imprensa foi o indicador que apresentou a maior deterioração entre todos os analisados.

O relatório afirma que esse processo "degrada o ambiente de informação do qual depende a responsabilização, deixando abusos ocultos e cidadãos sem meios para desafiar o poder sem controle".

Evolução do Brasil no levantamento

Desde 2020, a pontuação brasileira apresentou pequenas oscilações. Naquele ano, o país registrava 44,53 pontos. Em 2022, o índice passou para 44,86 pontos. Já na edição mais recente do Atlas da Impunidade, referente a 2025, o Brasil alcançou 42,76 pontos.

Apesar da redução na pontuação, a posição brasileira no ranking variou entre o 61º e o 75º lugar ao longo do período, refletindo também mudanças no desempenho das demais nações avaliadas.

Distância entre países aumenta

Os autores do estudo afirmam que a diferença entre os países com menores níveis de impunidade e aqueles onde a responsabilização é mais frágil continua crescendo.

Segundo o relatório, "a grande divergência na responsabilização global está se ampliando", evidenciando que a desigualdade institucional entre as nações se intensifica. Para os pesquisadores, o fortalecimento das instituições democráticas, dos mecanismos de controle e da liberdade de imprensa permanece como um dos principais desafios para reduzir a impunidade em escala global.