Brasil foi o País que mais matou travestis e transexuais em 2019

Foram pelo menos 124 casos, cada um deles minuciosamente confirmado. Do total, só 11 tiveram suspeitos identificados pela polícia, de acordo com o estudo chamado Dossiê de Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais Brasileiras em 2019, que será divulgado na próxima quarta-feira (29) pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) edit

247 - O Brasil ficou em 1º lugar no ranking mundial como o País com mais mortes de travestis e transexuais. Foram pelo menos 124 casos, cada um deles minuciosamente confirmado. Do total, só 11 tiveram suspeitos identificados pela polícia, de acordo com o estudo chamado Dossiê de Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais Brasileiras em 2019, que será divulgado na próxima quarta-feira pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra). A informação sobre a primeira posição no ranking foi publicada pela coluna de Alcelmo Gois.

O levantamento reforça que "nenhuma ação foi tomada pelo governo brasileiro em relação à LGBTIfobia" e que "pessoas LGBTI+ continuam sendo espancadas à luz do dia e há grupos de ódio eclodindo pelo país".

De acordo com o estudo, a maioria das vítimas era negra (82%), do gênero feminino (97%), estava no Nordeste (37%) e tinha entre 15 e 29 anos (59,2%). Três delas tinham só 15 anos, duas foram apedrejadas até a morte e a outra, espancada e enforcada.