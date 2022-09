Brasil ignora Ucrânia e terá reunião bilateral com Rússia na Assembleia Geral da ONU

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da Rússia têm um encontro marcado às margens da 77ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Carlos França e Segei Lavrov devem manter a reunião durante a próxima quarta-feira (21), em Nova York.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, a agenda da diplomacia brasileira não prevê nenhum encontro com diplomatas da Ucrânia, país que é alvo de uma operação militar especial da Rússia desde o dia 24 de fevereiro.

O Brasil assumiu uma posição de neutralidade ante o conflito. A posição foi posta sob questionamento do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky.

O diplomata brasileiro também se reunirá com o chanceler de Belarus, Vladimir Makei, na próxima sexta-feira (23).

A publicação acrescenta que França terá reuniões bilaterais com outros países. São eles: Japão, Sérvia, Bahrein, Suriname, Turquia, Guatemala, Irã, Guiana, Indonésia, Guiné-Bissau, El Salvador, Senegal, Camboja e Emirados Árabes Unidos.

A agenda do chanceler brasileiro também contempla encontros multilaterais do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e do IBAS (Índia, Brasl e África do Sul), com homólogos da Liga dos Estados Árabes, com o Segib (Secretariado Geral Ibero-Americano), e com o chamado G4 (que agrupa Brasil, Alemanha, Japão e Índia, países que vêm pleiteando um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU).

O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, mantém duas reuniões em sua agenda: com o polonês Andrzej Duda e com o equatoriano Guillermo Lasso. Ele cancelou outras duas reuniões bilaterais: com os presidentes guatemalteco, Alejandro Giammatei, e sérvio, Aleksandar Vucic

Bolsonaro passará menos de 24 horas em Nova York. Ele deve chegar à cidade por volta de 19h e deve participar de um evento privado ainda nesta segunda-feira (19).

Na terça (20), o presidente segue para a ONU, onde abre os discursos da Assembleia Geral, protocolo tradicionalmente destinado a chefes de Estado do Brasil. A comitiva do presidente deve voltar na parte da tarde ao país.

Na semana passada, a ONU aprovou que o presidente ucraniano fale por videoconferência na Assembleia Geral, em uma votação na qual o Brasil se absteve. A Rússia se opôs à medida.

