Brasil ignorou pedido da Ucrânia na ONU para homenagear 'vítimas de agressão russa'

O fato ocorreu no último dia 24, quando o Conselho de Segurança da ONU se reuniu na data de um ano do início da operação militar da Rússia na Ucrânia

247 - A representação diplomática do Brasil nas Nações Unidas não atendeu a um pedido feito pela Ucrânia durante reunião do Conselho de Segurança, para que delegações se levantassem para respeitar um minuto de silêncio em homenagem "às vítimas da agressão" russa.

Segundo o jornalista Jamil Chade, colunista do UOL, o episódio ocorreu no último dia 24, que completou um ano do início dos ataques russos contra o território ucraniano. "Nesse dia trágico, quando estamos de luto por vidas e destinos rompidos pela Rússia, peço gentilmente a todos que observem um minuto de silêncio em memória das vítimas da agressão", afirmou o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba.

Segundo Chade, todos se levantaram, com exceções do embaixador do Brasil, Ronaldo Costa Filho, e sua delegação, e da comitiva chinesa. O representante de Moscou na reunião, Vasily Nebenzya, pediu para que sejam homenageados todas as vítimas do que ocorreu na Ucrânia, começando em 2014. "Todos aqueles que morreram. E por isso nos levantamos para honrar a memória de todos", afirmou.

O diplomata russo fez gestos ao restante dos diplomatas para que voltassem a se levantar e, desta vez, todos atenderam ao seu pedido, inclusive os embaixadores de Brasil e China. Governos europeus e dos EUA também atenderam ao pedido do russo.

