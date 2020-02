Brasil investiga 13 casos suspeitos de coronavírus; 16 foram descartados

De acordo o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, estão sob suspeitas um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina e seis em São Paulo edit

Sputnik - O Ministério da Saúde investiga 13 casos suspeitos de coronavírus no Brasil e outros 16 casos já foram descartados.

De acordo o secretário de Vigilância em Saúde citado pela Agência Brasil, Wanderson de Oliveira, estão sob suspeitas um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina e seis em São Paulo.

Até o momento, já foram confirmados 20.704 casos (99,2% na China) , com 427 óbitos. A taxa de mortalidade do coronavírus 2019-nCoV é de 2,1%.

Um total de 2.788 casos de pessoas infectadas estão em estado grave. Todos na China.

A província de Hubei continua sendo amais afetada : 66% dos casos ocorridos.