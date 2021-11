Brasil investiga 2 casos suspeitos do mal da vaca louca em humanos

Apoie o 247

Rodrigo Viga Gaier, Reuters - A Secretaria Municipal do Rio de Janeiro recebeu do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, a notificação de dois casos suspeitos de doença priônica, que estaria associada ao consumo de carne bovina contaminada por Encefalite Espongiforme Bovina, também conhecida como doença da vaca louca.

A secretaria disse nesta quinta-feira que os casos investigados são do município de Belford Roxo e de Duque de Caxias.

"As notificações foram encaminhadas à Secretaria Estadual de Saúde para desenvolvimento de ações junto às secretarias dos municípios de residência", disse a secretaria municipal de saúde.

Mais cedo, a Reuters informou o caso com base em duas fontes com conhecimento do assunto.

