Brasil já registra três mortes de adolescentes causadas pelo coronavírus

São Paulo e Pernambuco já registraram três mortes de adolescentes em função do novo coronavírus. A Secretaria da Saúde de Pernambuco confirmou a morte de um adolescente de 15 anos edit

247 - Mortes de adolescentes por coronavírus estão sendo contabilizadas no cenário estatístico obscuro que toma conta do Brasil. A Secretaria da Saúde de Pernambuco divulgou nesta segunda-feira a morte de um adolescente de 15 anos pelo novo coronavírus.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "o jovem é a vítima mais nova registrada em Pernambuco, que já relata 223 diagnósticos confirmados e 30 óbitos por covid-19. Na análise do governo, o Estado caminha para a fase de “aceleração descontrolada” da doença."

A matéria ainda acrescenta que "o Estado de São Paulo já tem duas mortes de adolescentes pela covid-19. Os dados são do boletim sobre a situação epidemiológica, disponível no site da Secretaria Estadual da Saúde, e indicam que, do total de 304 mortes, duas foram de pessoas entre 10 e 19 anos de idade."

