Brasil muda método e casos suspeitos de coronavírus disparam para 433

Neste final de semana, o Ministério da Saúde confirmou o segundo caso de covid-19 no Brasil — os dois foram diagnosticados em São Paulo após viagens à Itália

247 - Após uma mudança na forma de contabilizar os casos do novo coronavírus no Brasil, o ministério da Saúde informou nesta segunda-feira 2 que 433 pessoas são tratadas como suspeitas de estarem contaminadas com o vírus.

O Ministério da Saúde informou no sábado (29) que foi confirmado o segundo caso do novo coronavírus no país. O paciente infectado também é de São Paulo e esteve na Itália, ou seja, é um caso importado, assim como o primeiro divulgado.

De acordo com a pasta, não há evidências de circulação do vírus em território nacional. 162 casos foram desconsiderados pela pasta.

Essas amostras estão sendo processadas pelos Lacen (Laboratórios Centrais de Saúde Pública) para confirmar ou descartar os casos.