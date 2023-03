Brasil não se cala sobre violação dos direitos humanos na Ucrânia, diz Silvio Almeida

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania está em Genebra, na Suíça, onde participa da reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU edit

247 — O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, declarou nesta quinta-feira, 2, que a posição internacional do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, pela paz e sem ajudar militarmente a OTAN contra os russos, não significa que o país “se cale diante da violação de direitos humanos”.

O ministro participar da reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça. “A posição do Brasil é uma posição que, como já foi dito pelos diplomatas e pelo Itamaraty, prioriza a abertura de espaços de diálogo”, afirmou em coletiva de imprensa. “Mas nunca transigindo com violação de direitos humanos. O fato de o Brasil estar aberto ao diálogo não significa que o Brasil não reconheça que há violação dos direitos humanos e que ele se cale diante da violação de direitos humanos”, acrescentou.

Segundo Silvio, a guerra afeta todo o mundo, não apenas a Europa, e “desnuda também algumas farsas da humanidade que nós não queríamos encarar, como a assimetria de poder, a instrumentalização da política de direitos humanos para interesses específicos, de países específicos. Demonstra também a seletividade racial”.

