"Brasil não tem espaço para fascista, nazista e quem não gosta da democracia", diz Lula

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que no Brasil não existe espaço para fascistas ou nazistas, ao citar mais uma vez a importância de se julgar as pessoas que atacaram as sedes dos Três Poderes no início de janeiro.

"Cada pessoa que participou do golpe de 8 de janeiro vai ser julgada, vai ter direito à presunção de inocência, que eu não tive, mas nós não deixaremos de julgar golpista porque neste país não existe espaço para fascista, nazista e quem não gosta da democracia", disse Lula em discurso durante cerimônia de lançamento do Plano Plurianual (PPA) participativo, em Brasília.

O presidente destacou que a verdadeira democracia requer que o tempo todo o Estado se torne mais aberto e permeável à sociedade e isso passa pela construção mais participativa do Plano Plurianual.

