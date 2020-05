Brasil passa das 11,5 mortes por coronavírus; infectados são quase 170 mil

O País é o sétimo com mais infectados e mortes no mundo edit

247 - O Brasil atingiu a marca de 11.519 mortes e 168.331 infectados, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira, 11. Houve um acréscimo, nas últimas 24 horas, de 396 óbitos e 5.632 casos. O País é o sétimo com mais infectados e mortes no mundo.



